Тренер "Динамо" отказался обсуждать возможное возвращение Кокорина
Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков не захотел комментировать слухи о возможном возвращении в клуб нападающего Александра Кокорина.
Напомним, что летом скандальный футболист станет свободным агентом, если "Зенит" не продлит с ним истекающий контракт. С февраля форвард на правах аренды выступает за "Сочи".
"Форвард такого уровня пригодился бы любой российской команде. Но я думаю, некорректно рассуждать на тему будущего футболиста, когда у него действует контракт с другим клубом", - сказал Новиков.
29-летний Кокорин попал в "Динамо" в 2008 году после ухода из академии "Локомотива". За "бело-голубых" он играл до 2015 года.
Не пропустите: Телеведущая Ушакова объяснила подачу иска против Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне
-
Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина
-
СМИ: ПСЖ признают чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона
-
Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва
-
17 из 20 клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона
Лента новостей
-
1
Девушка Дибалы прокомментировала информацию о еще одном положительном тесте на коронавирус у Пауло
-
Один из спонсоров чемпионата Франции разорвал контракт с Лигой 1 из-за досрочного завершения сезона
-
Футболист Фролов поддержал хоккеиста, который раскритиковал правительство России
-
Появилось видео, как автомобиль бывшего игрока "Барселоны" устроил ДТП в Краснодаре
-
Журналист Егоров прояснил позицию "Ростова" по возобновлению сезона РПЛ
-
Агент рассказал о несостоявшемся переходе Дзагоева в "Спартак"
-
Азар успеет восстановиться от травмы до возобновления Примеры
-
Стала известна дата потенциального возобновления розыгрыша АПЛ
-
Мамаев готов единолично возместить ущерб телеведущей Ушаковой
-
Головин назвал пятёрку лучших игроков РПЛ
-
Шюррле потратил почти 400 тысяч на помощь российскому ребёнку
-
Тренер "Динамо" отказался обсуждать возможное возвращение Кокорина
-
Кейн восстановился после операции на бедре
-
"Бавария" отказалась выкупать защитника "Реала"
-
Головин прокомментировал досрочное завершение сезона во Франции
-
УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне
-
Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина
-
СМИ: ПСЖ признают чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона
-
Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва
-
"Милан" сделал Доннарумме конкретное предложение о продлении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20