Тренер "Динамо" отказался обсуждать возможное возвращение Кокорина

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Тренер "Динамо" отказался обсуждать возможное возвращение Кокорина

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков не захотел комментировать слухи о возможном возвращении в клуб нападающего Александра Кокорина.

Напомним, что летом скандальный футболист станет свободным агентом, если "Зенит" не продлит с ним истекающий контракт. С февраля форвард на правах аренды выступает за "Сочи".

"Форвард такого уровня пригодился бы любой российской команде. Но я думаю, некорректно рассуждать на тему будущего футболиста, когда у него действует контракт с другим клубом", - сказал Новиков.

29-летний Кокорин попал в "Динамо" в 2008 году после ухода из академии "Локомотива". За "бело-голубых" он играл до 2015 года.

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