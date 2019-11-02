Тренер "Динамо" прокомментировал слухи, что Максимилиан Филипп разочаровался в России

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Тренер "Динамо" прокомментировал слухи, что Максимилиан Филипп разочаровался в России

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Кирилл Новиков высказался об игре форварда своей команды Максимилиана Филиппа.

"Филипп разочаровался в России? Впервые от вас это слышу. Ему очень нравится здесь, он доволен Россией, Москвой. Что касаемо игры, то его выход нас усилил. Мы очень рассчитываем, что в самое ближайшее время он наберёт форму и сможет выдержать всю игру полностью.

Сейчас он не выдержит всю интенсивность в течение обоих таймов. С Филиппом всё отлично. Он будет приносить нам пользу. Травма, которую он получил, ему мешала. Сейчас он набирает форму, и мы на него очень рассчитываем", - сказал Новиков.

Напомним, что "Динамо" купило Филиппа летом у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

25-летний немец сыграл за "бело-голубых" 8 матчей, в которых забил 2 гола.

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