Тренер "Динамо" Шварц ответил на вопрос о работе в сборной России

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Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц высказался о гипотетическом приглашении на пост главного тренера сборной России.

"Готов ли я рассмотреть вариант возглавить сборную России? Приятно, что вы так высоко оцениваете работу нашего штаба. Но мы сосредоточены только на работе в "Динамо", - сказал немецкий специалист.

Шварц возглавляет "Динамо" с октября 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" истекает по окончании текущего сезона.

Столичная команда в нынешнем розыгрыше РПЛ борется за чемпионство, отставая от лидирующего "Зенита" всего на 4 очка.

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