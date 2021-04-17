Тренер "Динамо" Шварц озвучил диагноз травмированного Лесового

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Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал травму полузащитника Даниила Лесового.

Из-за проблем со здоровьем 23-летний футболист не играет с "Ротором" в 26-м туре РПЛ.

"У Лесового небольшое мышечное повреждение. Проблема в спине", - сказал Шварц.

В текущем сезоне Лесовой сыграл за "Динамо" 27 матчей, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

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