Тренер "Динамо" Шварц придумал себе прозвище

Наставника московского "Динамо" Сандро Шварца попросили подобрать себе прозвище по примеру Жозе Моуринью и Юргена Клоппа.

Напомним, что португалец называл себя "Special one", а немец - "Normal one".

"Если говорить об игре слов, то я бы назвал себя Russian One. Но не хотел бы вдаваться в игру слов Моуринью и Клоппа", - сказал Шварц.

42-летний специалист возглавляет "Динамо" с 14 октября 2020 года. В текущем розыгрыше РПЛ "бело-голубые" идут на пятом месте.

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