Тренер "Динамо" Шварц рассчитывает на Филиппа в следующем сезоне

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Тренер "Динамо" Шварц рассчитывает на Филиппа в следующем сезоне

Фото сайт РПЛ

Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц определился с будущим форварда Максимилиана Филиппа.

Напомним, что 27-летний футболист с октября выступает за "Вольфсбург" на правах аренды.

"Максимилиан - топ-игрок с очень хорошими качествами. Хорошие исполнители нам нужны. В России можно иметь восемь легионеров в заявке  одна из этих позиций запланирована для Филиппа", - сказал Шварц.

В составе "Вольфсбурга" Филипп забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 22 матчах. "Динамо" его купило за 20 миллионов евро в 2019 году.

Не пропустите: Шварц рассказал о планах "Динамо" на остаток сезона. | http://soccernews.ru
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