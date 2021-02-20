Тренер "Динамо" Шварц сравнил РПЛ и Бундеслигу

Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц рассказал, чем похожи и отличаются чемпионаты России и Германии.

"Конечно, бросается в глаза, учитывая и статистические данные, что футбол в Германии намного интенсивнее. Чистое игровое время, без учёта остановок, намного выше, чем в российском чемпионате. Несмотря на это, считаю, что РПЛ - качественный чемпионат, в котором немало хороших команд. Если говорить про ведущие клубы, то их игра в атаке часто строится на футболистах с хорошими индивидуальными качествами. И, судя по нашему видеоанализу, все команды умеют очень здорово и собранно защищаться", - сказал Шварц.

42-летний немец возглавляет "Динамо" с октября 2020 года. До "бело-голубых" он работал в "Майнце".

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