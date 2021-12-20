Тренер "Динамо" Шварц указал на проблемы российских судей
Фото сайт "Динамо"
Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением о судействе в РПЛ.
"Вообще я большой друг всех судей. Но уверен: решения должен принимать в первую очередь тот, кто на поле. И только если он ошибся, тогда уже вмешивается видеоассистент. Например, футболист откровенно сыграл рукой, а рефери не увидел, или явный офсайд. Но не в случаях, когда 50/50, 60/40 - все спорные эпизоды я бы оставлял на откуп судьи в поле.
И второй момент, о котором хотелось бы сказать. Резервный арбитр, на мой взгляд, должен коммуницировать с тренерами, а не просто стоять в центре, смотреть футбол и делать вид, что его ничего не касается. Понятно, что тренеры на эмоциях во время матчей, но это и есть работа четвёртого судьи - управлять этими эмоциями, снижать градус, что-то пояснять.
Я не вижу разницы в судействе в России и Германии. В большинстве матчей судейство в РПЛ на отличном уровне, правда. Нет никаких проблем, кроме тех двух моментов, о которых сказал выше - четвёртый рефери и вмешательство VAR в спорных случаях", - сказал Шварц.
Напомним, что "Динамо" ушло на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 2 очка.
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