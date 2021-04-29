Тренер "Динамо" Шварц высказался о Захаряне
Фото: Твиттер @premierliga
Наставник "Динамо" Сандро Шварц поделился мыслями о предстоящем матче 28 тура РПЛ с "Рубином" и отметил молодую звезду москвичей Арсена Захаряна.
"Команды находятся рядом в таблице, так что это будет очень важная игра. И мы и соперник используем одну и ту же схему, по крайней мере в последних матчах.
У казанцев очень крепкая оборона, они хороши в переходных фазах игры. Также у них классные игроки в линии атаки. Нам нужно будет строго и надежно сыграть в защите и максимально быстро доставлять мяч до игроков группы атаки, чтобы создавать и реализовывать наши моменты.
Сейчас все игроки в строю, травмированных и дисквалифицированных нет. Лесовой провел полноценный недельный тренировочный цикл с командой.
Команда в отличном физическом состоянии. Уровень подготовки растет с каждым днем. Мы понимаем, что давление перед последними тремя матчами достаточно серьезное, но мы к нему готовы.
Не обращаю внимания на критику Арсена Захаряна, который в последнем матче совершал больше ошибок, чем обычно. Для молодого игрока вполне естественно не все матчи проводить на стабильном уровне. Нельзя забывать, что ему всего 17 лет.
Арсен провел весь недельный цикл в общей группе. По поводу основного состава мы еще размышляем, и окончательное решение будет принято чуть позже", – приводит слова Шварца сайт "бело-голубых".
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