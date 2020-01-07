Тренер "Динамо" высказался о трансфере Скопинцева

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков дал комментарии по поводу перехода в клуб защитника Дмитрия Скопинцева.

"Очень рад, что этот трансфер состоялся. Для нас это однозначно усиление. Дима - футболист, который качественно играет сразу на нескольких позициях, с перспективой роста, плюс он наш, российский игрок. Благодарен руководству за то, что теперь Скопинцев в "Динамо".

Знаю его ещё с тех времён, когда Диме было 13 лет. Это умный футболист, который быстро принимает решения в различных игровых ситуациях, обладает хорошей скоростью, здорово видит поле. К тому же он боец, который всегда будет биться до конца. Важно и то, что Скопинцев постоянно стремится быть лучшим во всём, у него хорошие лидерские задатки. К нам перешёл отличный молодой футболист, за плечами которого уже серьёзный игровой опыт", - сказал Новиков.

Скопинцев является воспитанником "Динамо". В родной клуб он перешёл из "Краснодара" за 4,3 миллиона евро, заключив контракт до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что "бело-голубые" будут платить игроку зарплату в размере 750 тысяч евро в год + бонусы до 300 тысяч.

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