Тренер "Динамо" заявил, что у Комличенко нет коронавируса

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков сделал заявление о состоянии здоровья нападающего своей команды Николая Комличенко.

Напомним, что в воскресенье игрок не смог принять участие в товарищеском матче против "Локомотива" (1:1).

"Комличенко приболел, у него простуда. Его сразу отправили сдавать тест на коронавирус, но он нас обрадовал, что показал отрицательный результат", - сказал Новиков.

24-летний Комличенко присоединился к "Динамо" зимой, в его активе 1 гол в 3 матчах.

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