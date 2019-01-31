Тренер должен быть гибким: Самедов ярко высказался о Кононове
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью "Спорт-Экспрессу"рассказал, что думает о главном тренере "Спартака" Олега Кононова. .
"Тренер - сложная профессия. Если тренер хочет выжить, он должен быть гибким, тем более, в таком клубе, как "Спартак". Профессии "хороший человек" не бывает. Кононов хороший тренер, с хорошим тренировочным процессом. А о человеческих качествах судить не мне. Свои выводы я сделал, мы посмотрели друг другу в глаза, поблагодарили друг друга. Всегда в команде будут довольные и недовольные, а тренер должен быть гибким. Расстались мы нормально. Кононов - стратег", - поделился игрок.
Напомним, Самедов покинул "Спартак" в январе этого года. Спустя неделю 34-летний игрок перешел в "Крылья Советов".
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