Тренер дортмундской "Боруссии" Терзич стал автором уникального достижения
Дортмундская "Боруссия" стала обладателем Кубка Германии, разгромив в финале "РБ Лейпциг" со счётом 4:1.
Таким образом, наставник "шмелей" Эдин Терзич выиграл данный турнир в 38-летнем возрасте.
Немец хорватского происхождения стал самым молодым тренером в 21-м веке, взявшим Кубок Германии.
Терзич повторил достижение Томаса Шаафа из "Вердера", который также завоевал указанный трофей в 38 лет, но было это в 1999 году.
Не пропустите: Холанд установил рекорд Кубка Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Зенит" интересуется тренером "Порту"
-
"Манчестер Сити" выбирает между четырьмя форвардами
-
Зидан отреагировал на слухи о конфликте с Марсело
-
Бруну Фернандеш побил рекорд Лэмпарда
-
У Агуэро есть предложения от трёх клубов
-
Мане отказался пожать руку Клоппу после матча с "Манчестер Юнайтед"
-
Тренер дортмундской "Боруссии" Терзич стал автором уникального достижения
-
Семак рассказал, продаст ли "Зенит" Азмуна
-
Зидан прокомментировал разгромную победу "Реала" над "Гранадой"
-
Салах вошёл в топ-3 лучших бомбардиров-африканцев в истории АПЛ
-
Появился новый претендент на проведение Суперкубка России
-
Представлен официальный гимн Евро-2020
-
Холанд установил рекорд Кубка Германии
-
Клопп впервые победил на "Олд Траффорд"
-
1
Месси ищет дом в Париже
-
Подозреваемый в избиении Фетисова прокомментировал своё задержание
-
1
"Реал" повторил лучшую беспроигрышную серию в Ла Лиге при Зидане
-
В "Баварии" исключили продажу Левандовски
-
Главные новости дня: 13 мая
-
Осечка "Барселоны", "Атлетико" и "Реал" продолжают чемпионскую гонку: все результаты 36-го тура Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20