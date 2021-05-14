Тренер дортмундской "Боруссии" Терзич стал автором уникального достижения

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Тренер дортмундской "Боруссии" Терзич стал автором уникального достижения

Фото твиттер Кубка Германии

Дортмундская "Боруссия" стала обладателем Кубка Германии, разгромив в финале "РБ Лейпциг" со счётом 4:1.

Таким образом, наставник "шмелей" Эдин Терзич выиграл данный турнир в 38-летнем возрасте.

Немец хорватского происхождения стал самым молодым тренером в 21-м веке, взявшим Кубок Германии.

Терзич повторил достижение Томаса Шаафа из "Вердера", который также завоевал указанный трофей в 38 лет, но было это в 1999 году.

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
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