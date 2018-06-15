Тренер Египта сделал заявление об участии Салаха в матче с Уругваем

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что лидер команды Мохамед Салах сыграет в матче Чемпионата Мира-2018 против Уругвая.

"Легко не будет. Будем играть против сильной команды. Мы подготовились, все будет зависеть от нас, мы настроены на победу. Осталось немного времени, чтобы что-то поменять, включить что-то новое, но мы не боялись что-то корректировать, однако кардинально менять ничего не будем. Будем реалистами.

Салах очень хорошо себя чувствует. Он быстро восстановился, мы обращаем на него большое внимание. Он уже потренировался с нами, надо будет посмотреть, как пройдет сегодняшняя тренировка, и я могу заверить вас почти на 100 процентов, что он будет играть. Мы все наполнены оптимизмом и почти уверены, что он будет играть", - приводят слова Купера российские СМИ.

"Медики дают Салаху выбор – играть или нет. Но я хорошо знаю его, уверен, что он не боится, не опасается. Риски всегда есть, отвернуться от этого нельзя, но с точки зрения его выхода на поле – если он решит выйти, то у него будут полные гарантии", – добавил тренер.

Матч Египет - Уругвай состоится сегодня, 15 июня и начнется в 15:00.

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