Тренер "Энергетика-БГУ" Радьков госпитализирован с коронавирусом

Тренер беларуской команды "Энергетика-БГУ" Артем Радьков заразился коронавирусом. Об этом сообщает Tribuna.com.

По данным источника, специалист сдал положительный тест на Covid-19, после чего был госпитализирован в больницу.

Ранее представители клуба заявляли, что у 34-летнего тренера ОРВИ.

Будучи футболистом Радьков выступал за БАТЭ, жодинское "Торпедо", "Химки", "Терек", "Генчлербирлиги" и сборную Белоруссии.

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