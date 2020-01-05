Тренер "Эспаньола": "Мы остановили Месси"
Главный тренер "Эспаньола" Абелардо высказался о ничейном результате 19-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:2). Об этом сообщает As.
"Один набранный балл - это поворотный момент для нас. Мы гордимся этим. Футболисты очень старались, думаю, это заслуженный вариант.
Мы успешно остановили Месси. Я очень доволен. "Барселона" - команда высокого класса", - сказал Абелардо.
Несмотря на поражение "Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. "Эспаньол" занимает последнее место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|19
|40
|2
|Барселона
|18
|39
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Леванте
|19
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|18
|10