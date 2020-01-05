Тренер "Эспаньола": "Мы остановили Месси"

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Тренер "Эспаньола": "Мы остановили Месси"

Главный тренер "Эспаньола" Абелардо высказался о ничейном результате 19-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:2). Об этом сообщает As.

"Один набранный балл - это поворотный момент для нас. Мы гордимся этим. Футболисты очень старались, думаю, это заслуженный вариант.

Мы успешно остановили Месси. Я очень доволен. "Барселона" - команда высокого класса", - сказал Абелардо.

Несмотря на поражение "Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. "Эспаньол" занимает последнее место.

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