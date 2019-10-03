Тренер "Эспаньола" - о матче с ЦСКА: "Все сложилось, как планировали"

Главный тренер "Эспаньола" Давид Гальего рассказал, что думает о победном матче 2-го тура Лиги Европы с ЦСКА (2:0).

"Все вышло так, как и планировалось. Первый гол было сложно забить, второй попроще. ЦСКА открывался. Во второй тайме было заметно, что мы нашли свою игру. Мы прогрессируем последние три матча, и результат заметен", - сказал тренер.

У ЦСКА 0 баллов и последнее место в турнирной таблице группы H. У "Эспаньола" 4 очка и вторая позиция.

В третьем туре группового этапа Лиги Европы "Эспаньол" сыграет с "Лудогорцем", ЦСКА встретится с "Ференцварошом". Матчи состоятся 24 октября и начнутся в 19:55 (мск).

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