Тренер "Эспаньола" возглавил "Бетис"

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Тренер "Эспаньола" возглавил "Бетис"

Новым главным тренером "Бетиса" назначен Хоан Франсеск Феррер Сицилия, более известный как Руби, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне "Эспаньол" под руководством Руби финишировал на седьмом месте в Примере и завоевал путевку в Лигу Европы. На посту наставника севильцев он сменил Кике Сетьена, который ушел в отставку.

49-летний Руби ранее тренировал "Аликанте", "Виласар-де-Мар", "Оспиталет", "Сабадель", "Эспаньол В", "Эивиссу-Ибису", "Бенидорм", "Жирону", "Барселону" (ассистент), "Вальядолид", "Леванте", "Спортинг" и "Уэску".

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