Тренер "Эвертона" громко высказался о будущем Николы Влашича
Наставник "Эвертона" Марку Силва громко высказался о будущем полузащитника Николы Влашича, который в этом сезоне на правах аренды выступает за московский ЦСКА.
"Мы отправили его в аренду не для того, чтобы потом продать, а чтобы посмотреть, готов ли он выступать за "Эвертон". Влашич хотел много играть, поэтому мы пошли на такой шаг. Но это не значит, что Никола нам не нужен" - приводит слова Силвы Liverpool Echo.
Напомним, что 21-летний Влашич присоединился к ЦСКА 15 августа, в текущем сезоне хорват провёл за армейцев 20 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
Контракт футболиста с "Эвертоном" рассчитан до июня 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
Не пропустите: Бланка Влашич - сестра хавбека ЦСКА Николы Влашича, сделавшая себе имя в лёгкой атлетике. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Севилья" закрыла трансфер нападающего "Барселоны" Мунира
-
Дубль форварда "Рубина" помог сборной Ирана обыграть "Вьетнам" в матче Кубка Азии
-
"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" готовят громкий обмен футболистами
-
"Монако" объявил о четвёртом зимнем трансфере
-
"Реал" готов отпустить Иско в "Ювентус", но при одном условии
Лента новостей
-
Попов прокомментировал слухи о возможном переходе в "Лудогорец"
-
Проклятие прервано! "Вест Хэм" обыгрывает "Арсенал" в стартовом матче 22 тура АПЛ
-
"Наполи" определился с размером предложения по одному из открытий ЧМ-2018
-
Тренер "Эвертона" громко высказался о будущем Николы Влашича
-
"Леганес" одолел "Уэску" в битве аутсайдеров Примеры
-
В "Спартаке" сделали прогноз касательно возвращения в строй Самюэля Жиго
-
"Севилья" закрыла трансфер нападающего "Барселоны" Мунира
-
Дубль форварда "Рубина" помог сборной Ирана обыграть "Вьетнам" в матче Кубка Азии
-
Стало известно, почему Тодибо решил перейти в "Барселону"
-
Мамаев дал согласие на участие в футбольном матче в "Бутырке"
-
1
"Ювентус" оспаривает чемпионство "Интера" в 2006 году
-
Аутсайдер Примеры хочет арендовать игрока "Реала"
-
1
"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" готовят громкий обмен футболистами
-
Орлов оценил вероятность перехода Мхитаряна в "Зенит"
-
Экс-игрок "Спартака" отказался переходить в "Рубин"
-
"Монако" объявил о четвёртом зимнем трансфере
-
"Реал" готов отпустить Иско в "Ювентус", но при одном условии
-
Сарри рассказал, что делает после поражений своих команд
-
Буффон сделал заявление о своём будущем в ПСЖ
-
В борьбу за Батшуайи включился ещё один клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|54
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|21
|48
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|9
|Уотфорд
|21
|29
|10
|Вулверхэмптон
|21
|29
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10