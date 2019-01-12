Тренер "Эвертона" громко высказался о будущем Николы Влашича

Наставник "Эвертона" Марку Силва громко высказался о будущем полузащитника Николы Влашича, который в этом сезоне на правах аренды выступает за московский ЦСКА.

"Мы отправили его в аренду не для того, чтобы потом продать, а чтобы посмотреть, готов ли он выступать за "Эвертон". Влашич хотел много играть, поэтому мы пошли на такой шаг. Но это не значит, что Никола нам не нужен" - приводит слова Силвы Liverpool Echo.

Напомним, что 21-летний Влашич присоединился к ЦСКА 15 августа, в текущем сезоне хорват провёл за армейцев 20 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Контракт футболиста с "Эвертоном" рассчитан до июня 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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