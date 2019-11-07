Тренер "Эвертона" назвал примерные сроки восстановления Гомеша, который получил жуткую травму



Главный тренер "Эвертона" Марку Силва выразил надежду, что португальский полузащитник команды Андре Гомеш сможет вернуться в строй в нынешнем сезоне.

"Я не могу назвать конкретную дату, когда Гомеш вернется на поле. Но медицинский штаб клуба говорит, что он еще может сыграть в этом сезоне", - приводит слова Силвы Sky Sports.

Напомним, что Гомеш получил перелом ноги со смещением в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:1). Хавбек потерял равновесие после фола форвард "шпор" Сон Хын Мина, а затем в него врезался защитник лондонцев Серж Орье.

В нынешнем сезоне 26-летний Гомеш провел за "Эвертон" девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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