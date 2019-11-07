Тренер "Эвертона" назвал примерные сроки восстановления Гомеша, который получил жуткую травму
Главный тренер "Эвертона" Марку Силва выразил надежду, что португальский полузащитник команды Андре Гомеш сможет вернуться в строй в нынешнем сезоне.
"Я не могу назвать конкретную дату, когда Гомеш вернется на поле. Но медицинский штаб клуба говорит, что он еще может сыграть в этом сезоне", - приводит слова Силвы Sky Sports.
Напомним, что Гомеш получил перелом ноги со смещением в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:1). Хавбек потерял равновесие после фола форвард "шпор" Сон Хын Мина, а затем в него врезался защитник лондонцев Серж Орье.
В нынешнем сезоне 26-летний Гомеш провел за "Эвертон" девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Гомеш, получивший жуткую травму, выписан из больницы. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|2
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|11
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|3
|Лестер Сити
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|Арсенал Лондон
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|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
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|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
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|13
|Тоттенхэм
|10
|12
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|Бернли
|11
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|Ньюкасл Юнайтед
|11
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|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
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|Саутгемптон
|11
|8
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