Тренер "Эвертона" назвал примерные сроки восстановления Гомеша, который получил жуткую травму

Теги эвертонандре гомештравмымарку силва

Тренер "Эвертона" назвал примерные сроки восстановления Гомеша, который получил жуткую травму
Главный тренер "Эвертона" Марку Силва выразил надежду, что португальский полузащитник команды Андре Гомеш сможет вернуться в строй в нынешнем сезоне.

"Я не могу назвать конкретную дату, когда Гомеш вернется на поле. Но медицинский штаб клуба говорит, что он еще может сыграть в этом сезоне", - приводит слова Силвы Sky Sports.

Напомним, что Гомеш получил перелом ноги со смещением в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:1). Хавбек потерял равновесие после фола форвард "шпор" Сон Хын Мина, а затем в него врезался защитник лондонцев Серж Орье.

В нынешнем сезоне 26-летний Гомеш провел за "Эвертон" девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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