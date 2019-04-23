Тренер "Эвертона" высказался о возможном возвращении Влашича

Наставник "Эвертона" Марку Силва поделился мыслями о перспективах хорватского полузащитника Николы Влашича заиграть в составе "ирисок".

Напомним, что в текущем сезоне футболист на правах аренды выступает за московский ЦСКА.

"Мы договорились, что Влашич должен играть как можно больше и иметь возможность демонстрировать свои лучшие качества. Конечно, мы следим за его игрой, и когда наступит время, примем решение. Мы рады, что он много играет, потому что это позволяет ему расти", - сказал Силва.

В составе ЦСКА Влашич сыграл 27 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов.

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