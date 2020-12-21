Тренер "Эйбара" недоволен судейством в матче с "Реалом"

Теги реал мадридэйбар

Тренер "Эйбара" недоволен судейством в матче с "Реалом"

Наставник "Эйбара" Хосе Луис Мендилибар подверг критике работу судейской бригады, которая работала на матче 14-го тура Примеры против мадридского "Реала". 

"Мы не понимаем, что происходит. На этой неделе было много эпизодов с игрой рукой, и мы не знаем, когда следует фиксировать фол, а когда нет. Сегодня решение было принято за 20 секунд, тогда как обычно это занимает 2-3 минуты после просмотра видеоповтора", - цитирует Мендилибара Reuters. 

Напомним, что "Реал" на выезде обыграл "Эйбар" со счётом 3:1. Встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро.

На 81-й минуте матча, когда "сливочные" вели 2:1, мяч в штрафной площади попал в руку Серхио Рамосу.

Не пропустите: "Реал" сравнялся с лидером, "Барса" снова оступается: все результаты 14-го тура Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА поборется с "Нордсьелландом" за 20-летнего ганца

ЦСКА поборется с "Нордсьелландом" за 20-летнего ганца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов