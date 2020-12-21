Тренер "Эйбара" недоволен судейством в матче с "Реалом"

Наставник "Эйбара" Хосе Луис Мендилибар подверг критике работу судейской бригады, которая работала на матче 14-го тура Примеры против мадридского "Реала".

"Мы не понимаем, что происходит. На этой неделе было много эпизодов с игрой рукой, и мы не знаем, когда следует фиксировать фол, а когда нет. Сегодня решение было принято за 20 секунд, тогда как обычно это занимает 2-3 минуты после просмотра видеоповтора", - цитирует Мендилибара Reuters.

Напомним, что "Реал" на выезде обыграл "Эйбар" со счётом 3:1. Встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро.

На 81-й минуте матча, когда "сливочные" вели 2:1, мяч в штрафной площади попал в руку Серхио Рамосу.

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