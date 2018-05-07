Тренер "Фенербахче" прокомментировал интерес Джеррарда к Шкртелу

Наставник "Фенербахче" Айкют Кочаман высказался об интересе "Рейнджерс" к защитнику Мартину Шкртелу.

"Шкртел - важная часть нашей команды. Этим летом он никуда не уйдет. Да и зачем ему это? Мартин счастлив в "Фенербахче" - приводит слова тренера Daily Mail.

Напомним, что новым наставником "Рейнджерс" недавно стал Стивен Джеррард.

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