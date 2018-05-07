Тренер "Фенербахче" прокомментировал интерес Джеррарда к Шкртелу
Наставник "Фенербахче" Айкют Кочаман высказался об интересе "Рейнджерс" к защитнику Мартину Шкртелу.
"Шкртел - важная часть нашей команды. Этим летом он никуда не уйдет. Да и зачем ему это? Мартин счастлив в "Фенербахче" - приводит слова тренера Daily Mail.
Напомним, что новым наставником "Рейнджерс" недавно стал Стивен Джеррард.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|32
|69
|2
|Фенербахче
|32
|66
|3
|Истанбул ББ
|32
|66
|4
|Бешикташ
|32
|65
|5
|Трабзонспор
|32
|49
|6
|Гёзтепе АС Измир
|32
|48
|7
|Сивасспор
|32
|48
|8
|Кайсериспор
|32
|44
|9
|Касимпаса
|32
|43
|10
|Малатия Беледийеспор
|32
|40
|11
|Бурсаспор
|32
|39
|12
|Антальяспор
|32
|38
|13
|Аланьяспор
|32
|36
|14
|Акхисар Беледийе ГС
|32
|36
|15
|Коньяспор
|32
|35
|16
|Османлыспор
|32
|33
|17
|Генчлербирлиги
|32
|30
|18
|Карабюкспор
|32
|12