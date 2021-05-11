Тренер "Фиорентины" Кокорина хочет покинуть клуб

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Главный тренер "Фиорентины" Джузеппе Якини заявил, что он уйдет в отставку по окончании нынешнего сезона.

"Я хотел вернуться в команду, чтобы помочь ей. Я сделал это от души. Мы идем к своей цели, и я надеюсь наилучшим образом завершить сезон. Но затем я хочу пойти другим путем. Я не только тренирую "Фиорентину", но и теряю при этом здоровье", - приводит слова Якини Football Italia.

После 35 туров "Фиорентина" с 38 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. Флорентийский клуб опережает зону вылета на семь очков.

Напомним, что за "Фиорентину" выступает российский нападающий Александр Кокорин, который в нынешем сезоне провел три матча и не отметился результативными дейстиями.

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