Тренер "Фиорентины" надеется на участие Кокорина в оставшихся матчах сезона
Фото твиттер Fantacalcio
Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини рассчитывает, что нападающий Александр Кокорин ещё сможет сыграть в текущем сезоне.
"Кокорин недавно начал работать с командой. Он только восстановился после мышечной травмы. В психологическом плане Кокорину нужно работать на максимум, и мы надеемся, что он вернётся на поле в финальных матчах сезона", - цитирует Якини официальный сайт "фиалок".
В последний раз 30-летний Кокорин выходил на поле 3 марта. С тех пор он восстанавливался после мышечной травмы бедра. Из-за повреждения футболист уже пропустил 10 матчей.
"Фиорентине", заплатившей за россиянина в январе 4,5 миллиона евро, осталось провести 3 игры. Ближайший соперник - "Кальяри" (12 мая).
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