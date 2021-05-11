Тренер "Фиорентины" надеется на участие Кокорина в оставшихся матчах сезона

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Тренер "Фиорентины" надеется на участие Кокорина в оставшихся матчах сезона

Фото твиттер Fantacalcio

Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини рассчитывает, что нападающий Александр Кокорин ещё сможет сыграть в текущем сезоне.

"Кокорин недавно начал работать с командой. Он только восстановился после мышечной травмы. В психологическом плане Кокорину нужно работать на максимум, и мы надеемся, что он вернётся на поле в финальных матчах сезона", - цитирует Якини официальный сайт "фиалок".

В последний раз 30-летний Кокорин выходил на поле 3 марта. С тех пор он восстанавливался после мышечной травмы бедра. Из-за повреждения футболист уже пропустил 10 матчей.

"Фиорентине", заплатившей за россиянина в январе 4,5 миллиона евро, осталось провести 3 игры. Ближайший соперник - "Кальяри" (12 мая).

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