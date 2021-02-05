Тренер "Фиорентины" оценил готовность Кокорина к дебюту за команду
Наставник "Фиорентины" Чезаре Пранделли прокомментировал состояние новичка команды Александра Кокорина.
Напомним, что россиянин может дебютировать за "фиалок" в сегодняшнем матче с "Интером". Его включили в заявку.
"Он прибавляет. Надеюсь, Кокорин будет полезен на любой позиции в атаке. Но ему нужно три недели, чтобы быть готовым", - сказал Пранделли.
"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.
Не пропустите: Защитник "Фиорентины" поделился мнением о Кокорине. | http://soccernews.ru
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