Тренер "Фиорентины" оценил готовность Кокорина к дебюту за команду

Наставник "Фиорентины" Чезаре Пранделли прокомментировал состояние новичка команды Александра Кокорина.

Напомним, что россиянин может дебютировать за "фиалок" в сегодняшнем матче с "Интером". Его включили в заявку.

"Он прибавляет. Надеюсь, Кокорин будет полезен на любой позиции в атаке. Но ему нужно три недели, чтобы быть готовым", - сказал Пранделли.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

Не пропустите: Защитник "Фиорентины" поделился мнением о Кокорине. | http://soccernews.ru