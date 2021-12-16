Тренер "Фиорентины" оценил игру Кокорина в кубковом матче с "Беневенто"
Фото твиттер "Фиорентины"
Наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно высказался после матча 2-го раунда Кубка Италии против "Беневенто".
Напомним, что "фиалки" победили со счётом 2:1, а в старте команды впервые появился российский форвард Александр Кокорин.
"Мы добились успеха, выполнив свою цель - пройти в следующий раунд. Несмотря на ротацию состава, команда хорошо выглядела. Мы предоставили игровое время футболистам, которым была необходима практика. Они сыграли хорошо, в том числе Кокорин. Да, мы могли бы выиграть более уверенно, но когда на поле хватает игроков, выступающих редко, происходят ошибки", - сказал Итальяно в эфире Mediaset.
Кокорин провёл на поле 75 минут, его статистика: 1 удар в створ, 14 из 16 точных передач (88%), 1 ключевой пас, 20 касаний, 1 выигранное единоборство и 3 проигранных.
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