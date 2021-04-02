Тренер "Фиорентины" ответил на вопрос о травме Кокорина
Фото "Матч ТВ" / Автор неизвестен
Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини прокомментировал состояние здоровья форварда своей команды Александра Кокорина.
"Я разговаривал с Кокориным. Он работает с физиотерапевтами, чтобы решить ту проблему, которая не позволяла ему тренироваться с командой", - цитирует Якини Fiorentina.it.
Из-за мышечной травмы бедра российский нападающий не играет с 3 марта. После перехода в "Фиорентину" в январе он принял участие всего в трёх матчах.
Скорее всего, Кокорин пропустит игры с "Дженоа" и "Аталантой", которые состоятся 3 и 11 апреля соответственно.
Не пропустите: Кокорин рассказал о своем состоянии (видео). | http://soccernews.ru
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