Тренер "Фиорентины" ответил на вопрос о травме Кокорина

Фото "Матч ТВ" / Автор неизвестен

Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини прокомментировал состояние здоровья форварда своей команды Александра Кокорина.

"Я разговаривал с Кокориным. Он работает с физиотерапевтами, чтобы решить ту проблему, которая не позволяла ему тренироваться с командой", - цитирует Якини Fiorentina.it.

Из-за мышечной травмы бедра российский нападающий не играет с 3 марта. После перехода в "Фиорентину" в январе он принял участие всего в трёх матчах.

Скорее всего, Кокорин пропустит игры с "Дженоа" и "Аталантой", которые состоятся 3 и 11 апреля соответственно.

Не пропустите: Кокорин рассказал о своем состоянии (видео). | http://soccernews.ru