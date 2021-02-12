Тренер "Фиорентины" Пранделли разработал индивидуальную программу для Кокорина: подробности

Стало известно, почему форвард "Фиорентины" Александр Кокорин досрочно завершил тренировку в минувшую среду.

По информации "РБ-Спорт", это связано с тем, что 29-летний россиянин всю текущую неделю работает по индивидуальной программе, разработанной главным тренером "фиалок" Чезаре Пранделли.

Наставник команды решил дозировать нагрузки для нападающего, чтобы он, будучи не в лучших физических кондициях, не получил травму.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года. Игрок дебютировал за новую команду в прошлую пятницу в проигранном матче с "Интером" (0:2).

Не пропустите: "Фиорентина" - о тренировке Кокорина: "Работа, работа, работа". | http://soccernews.ru