Тренер "Фиорентины" Пранделли ждёт приезда Кокорина

Наставник "Фиорентины" Чезаре Пранделли высказался о грядущем трансфере нападающего "Спартака" Александра Кокорина.

"Ждём приезда Кокорина и его подпись в контракте. Потом поговорим с ним", - цитирует Пранделли Firenze Viola.

Напомним, что в четверг "Спартак" объявил о договорённости с "Фиорентиной" о трансфере 29-летнего форварда. Сделка должна быть закрыта на следующей неделе.

За "красно-белых" Кокорин выступал с августа 2020 года, забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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