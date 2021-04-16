Тренер "Фиорентины" рассказал о состоянии Кокорина

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Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини подтвердил, что нападающий Александр Кокорин пока не готов вернуться на поле.

"Мы работаем над разными вещами, чтобы привести игроков в лучшую форму. Некоторые футболисты травмированы, Кокорин, например, работает индивидуально", - цитирует Якини официальный сайт "фиалок".

Из-за проблем со здоровьем Кокорин не играет с 3 марта. После перехода в "Фиорентину" в январе за 4,5 миллиона евро он провёл всего три неполных встречи.

30-летний россиянин уже пропустил 5 матчей. Ожидается, что он вернётся в строй не раньше конца апреля.

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