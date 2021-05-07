Тренер "Фиорентины" рассказал о состоянии Кокорина
Фото "Матч ТВ" / Автор неизвестен
Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини прокомментировал функциональную готовность нападающего Александра Кокорина.
"Кокорин вернулся после сложного периода, связанного с травмой. Он начал тренироваться на поле только несколько дней назад, и ему нужно вернуться к лучшим кондициям. Мы с медицинским штабом следим за ситуацией. Снова оценим положение в ближайшие дни", - цитирует Якини Viola News.
В последний раз 30-летний Кокорин выходил на поле 3 марта. С тех пор он восстанавливался после мышечной травмы бедра. Из-за повреждения футболист уже пропустил 9 матчей.
"Фиорентине", заплатившей за россиянина в январе 4,5 миллиона евро, осталось провести 4 игры. Ближайший соперник - "Лацио" (8 мая).
Не пропустите: "Фиорентина" опубликовала фото Кокорина с тренировки команды. | http://soccernews.ru
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