Тренер "Фиорентины" рассказал о состоянии Кокорина

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Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини прокомментировал функциональную готовность нападающего Александра Кокорина.

"Кокорин вернулся после сложного периода, связанного с травмой. Он начал тренироваться на поле только несколько дней назад, и ему нужно вернуться к лучшим кондициям. Мы с медицинским штабом следим за ситуацией. Снова оценим положение в ближайшие дни", - цитирует Якини Viola News.

В последний раз 30-летний Кокорин выходил на поле 3 марта. С тех пор он восстанавливался после мышечной травмы бедра. Из-за повреждения футболист уже пропустил 9 матчей.

"Фиорентине", заплатившей за россиянина в январе 4,5 миллиона евро, осталось провести 4 игры. Ближайший соперник - "Лацио" (8 мая).

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