Тренер "Фиорентины" рассказал о состоянии Кокорина

Теги фиорентинаалександр кокоринджузеппе якини

Тренер "Фиорентины" рассказал о состоянии Кокорина

Фото "Матч ТВ" / Автор неизвестен 

Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини прокомментировал функциональную готовность нападающего Александра Кокорина.

"Кокорин вернулся после сложного периода, связанного с травмой. Он начал тренироваться на поле только несколько дней назад, и ему нужно вернуться к лучшим кондициям. Мы с медицинским штабом следим за ситуацией. Снова оценим положение в ближайшие дни", - цитирует Якини Viola News.

В последний раз 30-летний Кокорин выходил на поле 3 марта. С тех пор он восстанавливался после мышечной травмы бедра. Из-за повреждения футболист уже пропустил 9 матчей.

"Фиорентине", заплатившей за россиянина в январе 4,5 миллиона евро, осталось провести 4 игры. Ближайший соперник - "Лацио" (8 мая).

Не пропустите: "Фиорентина" опубликовала фото Кокорина с тренировки команды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ахмат" дома разобрался с вылетевшим "Тамбовом"

"Ахмат" дома разобрался с вылетевшим "Тамбовом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов