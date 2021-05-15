Тренер "Фиорентины" рассказал о состоянии Кокорина

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Тренер "Фиорентины" рассказал о состоянии Кокорина

Фото твиттер Fantacalcio

Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини ответил на вопрос о готовности нападающего Александра Кокорина вернуться на поле.

"Кокорин работает в общей группе, но после двух травм ему нужно время. Посмотрим, что будет в течение пары дней", - цитирует Якини официальный твиттер "фиалок".

В последний раз 30-летний Кокорин выходил на поле 3 марта. С тех пор он восстанавливался после мышечной травмы бедра. Из-за повреждения футболист уже пропустил 11 матчей.

"Фиорентине", заплатившей за россиянина в январе 4,5 миллиона евро, осталось провести 2 игры. Ближайший соперник - "Наполи" (16 мая).

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