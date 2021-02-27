Тренер "Фиорентины" сделал заявление о состоянии Кокорина

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Тренер "Фиорентины" сделал заявление о состоянии Кокорина

Наставник "Фиорентины" Чезаре Пранделли выразил удовлетворение работой на тренировках форварда Александра Кокорина.

"Он очень хорошо тренируется. поэтому добился серьёзного прогресса за последние десять дней. Трудно сказать, сколько он сможет отыграть, но он готов. Важно, что он растёт и знакомится с командой", - цитирует Пранделли официальный твиттер "фиалок".

Ранее сам россиянин заявил, что сможет сыграть против "Удинезе" в воскресенье.

Напомним, что после перехода в "Фиорентину" Кокорин вышел на замену только в одном матче три недели назад, а затем две встречи пропустил.

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