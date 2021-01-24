Тренер "Фиорентины" высказался о предстоящем трансфере Кокорина

Теги спартак москвафиорентинаалександр кокоринчезаре пранделли

Тренер "Фиорентины" высказался о предстоящем трансфере Кокорина

Главный тренер флорентийской "Фиорентины" Чезаре Пранделли поделился мнением о предстоящем трансфере нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина

"Кокорин обладает подходящими характером и качествами, которые помогут его в период адаптации. Если трансфер состоится, я буду рад", - приводит слова Пранделии Sky Sport Italia.

Форвард прилетит в Италию в ночь с 24 на 25 января. По прилету Кокорин пройдет медицинское обследование, после чего отправится во Флоренцию, чтобы встретиться с Пранделли.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит за футболиста около 4 миллионов евро. Кокорин подпишет с "Фиорентиной" контракт на 3,5 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Виллаш-Боаш оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Фенербахче" объявил о переходе Озила

"Фенербахче" объявил о переходе Озила

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов