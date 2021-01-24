Тренер "Фиорентины" высказался о предстоящем трансфере Кокорина

Главный тренер флорентийской "Фиорентины" Чезаре Пранделли поделился мнением о предстоящем трансфере нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина.

"Кокорин обладает подходящими характером и качествами, которые помогут его в период адаптации. Если трансфер состоится, я буду рад", - приводит слова Пранделии Sky Sport Italia.

Форвард прилетит в Италию в ночь с 24 на 25 января. По прилету Кокорин пройдет медицинское обследование, после чего отправится во Флоренцию, чтобы встретиться с Пранделли.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит за футболиста около 4 миллионов евро. Кокорин подпишет с "Фиорентиной" контракт на 3,5 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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