Тренер "Фиорентины" высказался об игровых качествах Кокорина

Теги фиорентинаджузеппе якиниалександр кокорин

Тренер "Фиорентины" высказался об игровых качествах Кокорина

Фото РИА Новости / Джузеппе Маффиа

Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини порассуждал о том, как можно использовать на поле форварда Александра Кокорина.

"Я пока не видел его на поле, потому что он восстанавливается после травмы. Надеюсь, вскоре он будет готов. Кокорин определённо стоящий игрок. Думаю, у него есть качества, чтобы играть на острие атаки. Также он может помогать Влаховичу", - цитирует Якини Viola News.

Напомним, что в январе "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро.

С тех пор 30-летний россиянин принял участие всего в трёх матчах, пропустив остальные игры из-за травм.

Не пропустите: Гаджиев назвал причину неудач Кокорина в "Фиорентине". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"

"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов