Тренер "Фиорентины" высказался об игровых качествах Кокорина

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Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини порассуждал о том, как можно использовать на поле форварда Александра Кокорина.

"Я пока не видел его на поле, потому что он восстанавливается после травмы. Надеюсь, вскоре он будет готов. Кокорин определённо стоящий игрок. Думаю, у него есть качества, чтобы играть на острие атаки. Также он может помогать Влаховичу", - цитирует Якини Viola News.

Напомним, что в январе "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро.

С тех пор 30-летний россиянин принял участие всего в трёх матчах, пропустив остальные игры из-за травм.

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