Тренер "Фиорентины": "Я готов угостить руководство обедом, если они подпишут Рибери"

Наставник "Фиорентины" Винченцо Монтелла прокомментировал возможное подписание Франка Рибери.

"Я нуждаюсь в продуктивных игроках, особенно если они с громким именем. И Рибери попадает под это описание. Я готов угостить руководство обедом, если они подпишут такого сильного футболиста", - приводит слова Монтеллы Goal.com.

Напомним, что кроме "фиалок" 36-летний француз также ведет переговоры с "Локомотивом".

Рибери с 2007 по 2019 год выступал за "Баварию", а сейчас прибывает в статусе свободного агента.

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