Тренер "Фиорентины" Якини высказался о ситуации с Кокориным
Фото РИА Новости / Джузеппе Маффиа
Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини признался, что ему до сих пор не довелось поработать с российским форвардом Александром Кокориным.
Напомним, что 56-летний специалист вернулся на пост главного тренера "фиалок" 24 марта, то есть более месяца нападающий ни разу не присутствовал на занятиях команды.
"Он ещё со мной не тренировался. Всё это время футболист занимается индивидуально с другими тренерами. Я не знаю, когда он вернётся в группу. Видимо, нужно провести дополнительные обследования", - цитирует Якини Fiorentina.it.
В последний раз Кокорин выходил на поле 3 марта. С тех пор он восстанавливается после мышечной травмы бедра. Из-за повреждения футболист уже пропустил 8 матчей.
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