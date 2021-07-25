Тренер "Фиорентины" ярко высказался о Кокорине

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Тренер "Фиорентины" ярко высказался о Кокорине

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно поделился мнением о российском нападающем Александре Кокорине.

"Кокорин может стать основным нападающим "Фиорентины". Он обладает мастерством, а сыгранность с партнерами придется со временем. Он может атаковать из глубины и из центра штрафной. Но форварды должны забивать", – приводит слова Итальяно Firenze Viola.

В прошлом сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" четыре матча и не отметился результативными дейстиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Итальянский журналист рассказал о роли Кокорина в "Фиорентине". | http://soccernews.ru
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