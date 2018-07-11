Тренер Франции надеется не повторить ошибку двухлетней давности



Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил выход команды в финал Чемпионата Мира-2018.

"Уже видел фотографии происходящего во Франции, но не стоит забегать вперёд. Самый главный матч у нас будет в воскресенье. Два года назад на Евро нам было очень больно. Тогда мы хотели сделать людей счастливыми, но не получилось. Надеюсь, что в финале мы доставим нашим болельщикам больше удовольствия, чем в прошлый раз", - приводят слова Дешама российские СМИ.

"Мы провели 49 дней вместе. Кто-то мог поверить, что мы выйдем в финал чемпионата мира? Нет! Но сейчас у нас есть время отдохнуть, восстановиться, встретиться с семьями, которые приехали нас поддержать. Завтра посмотрим матч, в котором определится наш соперник. И будем готовиться. Надо всё сделать правильно, а не так, как два года назад", - добавил тренера.

Напомним, что два года назад Франция проиграла Португалии (0:1) в финале Евро-2016.

В финале ЧМ-2018 Франция сыграет с победителем пары Хорватия - Англия.

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