Тренер "Фрайбурга" рассказал, почему редко выпускает на поля Гуса Тиля

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Тренер "Фрайбурга" рассказал, почему редко выпускает на поля Гуса Тиля
Главный тренер "Фрайбурга" Кристиан Штрайх объяснил, почему он дает мало игровой практики голландскому полузащитнику Гусу Тилю, который арендован у московского "Спартака".

"Мне кажется, что Гус потерял уверенность в собственных силах. Тиль может играть разрушителя, он отлично использует контр-прессинг. Но для этого ему нужно набрать оптимальную форму. Ему есть над чем работать", - приводит слова Штрайха Kicker.

В нынешнем сезоне 22-летний Тиль провел за "Фрайбунг" два матча в чемпионате Германии, проведя на поле в общей сложности девять минут. 

Напомним, что немецкий клуб арендовал Тиля до лета 2021 года. Арендное соглашение подразумевает возможность продления еще на год.

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