Тренер "Фулхэма" Паркер высказался о вылете команды из АПЛ

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Тренер "Фулхэма" Паркер высказался о вылете команды из АПЛ

Фото Agence France-Presse / Ian Kington

Наставник "Фулхэма" Скотт Паркер дал комментарий по поводу досрочного вылета своей команды в Чемпионшип.

Напомним, что после поражения от "Бернли" (0:2) в понедельник "дачники" потеряли даже математические шансы сохранить прописку в АПЛ.

"Я опечален, разочарован и опустошен. Несмотря на то, что периодически мы были успешны, команда не справилась с задачей. Мы были недостаточно хороши. Сейчас у меня нет ничего, кроме грусти. В ближайшие дни нам предстоит много думать. Руководство клуба должно принять важные решения. В последние сезоны у нас было понижение в классе, повышение и опять понижение. Американские горки, взлёты и падения - это не то, что нужно", - цитирует Паркера BBC.

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