Тренер "Гэлакси" заявил, что Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду

Главный тренер "Лос-Анджелес Гэлакси" Баррос Скелотто сказал, что нападающий команды Златан Ибрагимович играет на уровне Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Об этом сообщает AS.

В этом сезоне футболист забил 26 голов в 25 играх.

"Сложно найти такого игрока в MLS, как Златан, и неважно становился ли он чемпионом. Его уровень сопоставим с Роналду или Месси", - сказал тренер.

Ранее сообщалось, что 37-летний швед оформил хет-трик в матче МЛС против "Канзас Сити" (7:2) и установил новый рекорд клуба. Ранее никто из игроков "Гэлакси" не забивал так много голов в течение одного розыгрыша лиги.

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