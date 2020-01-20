Тренер "Гранады" недоволен судейством в матче с "Барселоной"

Наставник "Гранады" Диего Мартинес высказался о работе судейской бригады во время матча 20-го тура Примеры против "Барселоны".

Напомним, что встречу обслуживал арбитр Валентин Гомес, который на 69-й минуте показал спорную вторую жёлтую карточку защитнику андалусийской команды Херману Санчесу.

До удаления счёт в поединке был ничейным, а спустя 7 минут игры в большинстве "Барса" забила победный гол.

"Обидно, что Артуро Видаль не получил жёлтую карточку, а Санчесу дали сразу две. Удаление нашего игрока стало ключевым моментом матча. "Барса" может победить и вдесятером, и в полном составе, но мы остались в меньшинстве, когда игра у команды получалась", - цитирует Мартинеса Mundo Deportivo.

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