Тренер "Гранады" высказался о "Барселоне" перед очным матчем

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Тренер "Гранады" высказался о "Барселоне" перед очным матчемФото: скриншот с трансляции пресс-конференции Роберта Морена

Главный тренер "Гранады" Роберт Морено поделился мнением о "Барселоне" перед очной встречей в рамках 20-го тура Ла Лиги.

"Барселона" вернула многих травмированных игроков, но кое-кто все еще отсутствует, но все они высококлассные игроки. У них есть отличные игроки и отличный тренер, их будет очень сложно обыграть.

Хави - парень, который уже был тренером, будучи игроком. Он идеальный тренер для "Барселоны" из-за того, что он представлял из себя как игрок, ведь он особенный, он всегда поддерживает людей вокруг себя, даже в тяжелые времена. У него ДНК "Барсы", - сказал испанский специалист.

Встреча между "Гранадой" и "Барселоной" состоится завтра, 8 января. Начало матча запланировано на 20:30 (мск).

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