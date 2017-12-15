Тренер "Гремио": "Реал" всегда фаворит, но мы дадим ему настоящий бой"

Главный тренер "Гремио" Ренато Гаушо заявил, что его команда будет биться против "Реала" в финальном матче Клубного Чемпионата Мира.

"Вы как всегда спросите меня: "Фаворит ли "Реал"?" И я отвечаю: "Реал" всегда фаворит. У мадридцев есть Криштиану Роналду, которым можно только восхищаться. И Зиданом я тоже восхищаюсь. Но в Эмираты тоже не на прогулку прибыли! Для меня лично как тренера в субботу будет главный матч в жизни. И для многих игроков, уверен, тоже. Так что наши фанаты могут не переживать: мы дадим настоящий бой. Тем более победить такой классный коллектив, полный мировых звезд, можно только благодаря невероятной силе воли", - сказал Гаушо.

Матч "Реал" - "Гремио" состоится 16 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.

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