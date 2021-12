Тренер "Хетафе" едва не побил судью после матча с "Атлетиком"

Фото твиттер El Chiringuito TV

Наставник "Хетафе" Кике Санчес Флорес вёл себя крайне агрессивно по окончании игры 16-го тура Ла Лиги против "Атлетика" (0:0).

У тренера были претензии к судейству, и он пошёл их высказывать арбитру Хорхе Фигероа Васкесу.

Рефери попытался остудить пыл специалиста красной карточкой, однако удаление вовсе вывело Флореса из себя, и тот едва не побил оппонента.

Футболистам "Хетафе" пришлось оттягивать своего главного тренера от судьи, чтобы инцидент не завершился масштабным скандалом.

Amazing scenes at the end of Getafe 0-0 Athletic tonight. Quique Sánchez Flores lost the plot after being shown a red card and had to be held back by his own player Carles Aleñá! pic.twitter.com/wAcJ5ABuXK