Тренер "Хетафе" едва не побил судью после матча с "Атлетиком"

Теги хетафеатлетик бильбаокике санчес флорес

Тренер "Хетафе" едва не побил судью после матча с "Атлетиком"

Фото твиттер El Chiringuito TV

Наставник "Хетафе" Кике Санчес Флорес вёл себя крайне агрессивно по окончании игры 16-го тура Ла Лиги против "Атлетика" (0:0).

У тренера были претензии к судейству, и он пошёл их высказывать арбитру Хорхе Фигероа Васкесу.

Рефери попытался остудить пыл специалиста красной карточкой, однако удаление вовсе вывело Флореса из себя, и тот едва не побил оппонента.

Футболистам "Хетафе" пришлось оттягивать своего главного тренера от судьи, чтобы инцидент не завершился масштабным скандалом.

Не пропустите: Поражения "Барсы" и "Атлетико", очередная победа "Реала", минимальные победы "Валенсии" и "Севильи": все результаты 16-го тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" приостановила переговоры о трансфере Кабрала: названа причина

"Барселона" приостановила переговоры о трансфере Кабрала: названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов