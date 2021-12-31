Тренер "Хетафе" высказался о Флорентино Пересе перед матчем с "Реалом"

Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Хетафе" Кике Санчес Флорес поделился мнением о президенте мадридского "Реала" Флорентино Пересе перед очным матчем с королевским клубом.

"Реал Мадрид" – команда, которая очень хороша на протяжении всего сезона. У них лучшие молодые игроки чемпионата. Их молодые футболисты часто выходят в стартовом составе, они хороши в созидании, они стремятся к их наиболее опытным футболистам, игровое время перераспределяется… Они хорошо ладят в этом.

Как клуб "Реал" всегда внушает уважение. Мне кажется, что у них лучший президент в истории, и это при том, что мы очень любили Сантьяго Бернабеу (экс-президент). Новый "Бернабеу" (стадион) выглядит невообразимо", – сказал испанский специалист.

Игра между "Хетафе" и "Реалом" пройдет второго января в рамках 19-го тура Ла Лиги. Начало встречи запланировано на 16:00 (мск).

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