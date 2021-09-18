Тренер "Химок" Черевченко прокомментировал свою болезнь

Фото твиттер "Химок"

Наставник "Химок" Игорь Черевченко заверил, что он не заражён коронавирусом, поскольку ранее вакцинировался.

У 47-летнего специалиста сегодня поднялась температура тела, в связи с чем он не смог присутствовать на гостевом матче 8-го тура РПЛ с "Уфой".

"Я приехал в отель. Просто поднялась температура. Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь. Просто температура", - сказал Черевченко.

"Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 6 очков в 7 турах.

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