Тренер "Химок" Черевченко прокомментировал свою болезнь

Теги химкиигорь черевченко

Тренер "Химок" Черевченко прокомментировал свою болезнь

Фото твиттер "Химок" 

Наставник "Химок" Игорь Черевченко заверил, что он не заражён коронавирусом, поскольку ранее вакцинировался.

У 47-летнего специалиста сегодня поднялась температура тела, в связи с чем он не смог присутствовать на гостевом матче 8-го тура РПЛ с "Уфой".

"Я приехал в отель. Просто поднялась температура. Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь. Просто температура", - сказал Черевченко.

"Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 6 очков в 7 турах.

Не пропустите: Тренер "Химок" заболел перед матчем с "Уфой". | http://soccernews.ru
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