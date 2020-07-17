Тренер "Химок" отреагировал на слухи об отказе клуба от участия в РПЛ

Наставник "Химок" Сергей Юран опроверг слухи, согласно которым клуб решил отказаться от выхода в РПЛ и остаться в ФНЛ.

"Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы "Химки" играли в РПЛ, и они делают вбросы. В новости, которую распространило сегодня одно СМИ, написано всё правильно. Только с точностью до наоборот. "Химки" готовятся не только к полуфиналу Кубка России, но и к РПЛ. Настроение у нас хорошее. Все здоровы. Переговоры с потенциальными спонсорами продолжаются. Они идут положительно. Мне просто смешно становится каждый день читать сообщения о нашем клубе. У нас всё хорошо. Можете так и написать", - сказал Юран.

Напомним, что подмосковная команда пробилась в РПЛ по спортивному принципу, но из-за финансовых проблем её участие в высшем дивизионе до сих пор остаётся под вопросом.

"Химки" в воскресенье сразятся с "Уралом" за путёвку в финал Кубка России. Победитель пары сыграет со "Спартаком" или "Зенитом".

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